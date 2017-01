San Marino: Capodanno 'promosso' dagli operatori turistici

Il Capodanno a San Marino è stato 'promosso'. Gli operatori del settore turistico sembrano concordi: la notte di San Silvestro è stata un successo di pubblico. Gli eventi hanno richiamato sammarinesi, italiani e stranieri.



Dall'Ufficio Turismo confermano le presenze di pubblico, con numerosi visitatori arrivati anche in camper. Il tempo ha aiutato la buona riuscita di una festa “apprezzata”, spiegano dall'Ufficio, con riferimento alle iniziative in Città, fino alle feste private.



Parlando con ristoratori e albergatori, si nota soddisfazione per gli incassi. Dall'Usot parlano di ristoranti e hotel pieni in centro. A pernottare sono stati soprattutto italiani. C'è chi fa notare, però, che le feste principali, 'cadute' nei weekend, hanno portato i turisti a prenotare per una sola notte. E chi lamenta il fatto che i musei fossero chiusi dopo Capodanno, come effettivamente avvenuto il primo gennaio.



Mauro Torresi