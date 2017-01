Voucher: "Sanzionare gli abusi" dice Boccia, presidente Confindustria

Voucher ancora al centro del dibattito mentre si aspetta la sentenza prevista per l'11 gennaio della Consulta sul referendum sul Jobs Act. La consultazione è promossa dalla Cgil che ha raccolto oltre 3 milioni di firme a sostegno dei tre quesiti che riguardano: le modifiche all'articolo 18 in materia di licenziamenti, auspicando la reintroduzione del reintegro del lavoratore in caso di licenziamento senza giusta causa e l'estensione alle imprese sopra i 5 addetti, altro tema le disposizioni che limitano la responsabilità in solido di appaltatore e appaltante, in caso di violazioni nei confronti del lavoratore; e poi c'è il quesito sui cosiddetti voucher, ossia i buoni lavoro per il pagamento delle prestazioni accessorie previsti sempre dal Jobs Act.

La Cgia di Mestre intanto ha dichiarato che l’incidenza dell’utilizzo dei voucher sul monte ore complessivo a livello nazionale è pari allo 0,31%: sale allo 0,47% nel Nordest, si allinea al dato medio nazionale nel Nordovest, scende allo 0,25% nel Centro per attestarsi allo 0,21% nel Mezzogiorno.

Oggi il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, intervistato dal Mattino ha dichiarato che il Jobs Act va nella direzione giusta, e sui voucher invita a non demonizzarli, piuttosto

disciplinarli meglio, eliminando le storture e sanzionando gli abusi.

Nel video l'intervista a Roberto Ghiselli, segreteria nazionale Cgi



VA