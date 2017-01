Fisco: Google pronta a versare 270 milioni all'Italia

Il contenzioso fra Google e il fisco italiano sta per chiudersi, dopo l'apertura dell'inchiesta penale per dichiarazione fraudolenta contro cinque manager di Google Italy srl e Ireland ltd, indagati con il sospetto di aver omesso di dichiarare l'Ires (imposta sul reddito delle società) dal 2009 al 2013, evadendo circa 800 milioni. Lo scrive La Repubblica, aggiungendo che Google sarebbe pronta a versare tra 270 e 280 milioni di euro. L'imminente firma dell'accordo ha solo pochi dettagli da limare prima di essere definitivamente ufficializzata.