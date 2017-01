Abs e Abi verso l'obiettivo di una piu' intensa collaborazione bancaria

Il Presidente dell'Associazione Bancaria Sammarinese Matteo Mularoni ha incontrato a Roma il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Antonio Pattuelli. Abs e Abi, in un comunicato congiunto, hanno condiviso l'obiettivo di una piu' intensa collaborazione bancaria e finanziaria fra San Marino e l'Italia, nell'Unione Europea e in un mondo sempre più globalizzato. Tra i temi affrontati anche quello, comune, dei crediti non performanti. Recentemente il Presidente Patuelli si è espresso a favore della pubblicazione dei nominativi dei debitori.

Abbiamo chiesto al Presidente dell'Abs Matteo Mularoni se è favorevole alla pubblicazione dei nominativi, anche a San Marino. Nel video la sua intervista.