Mularoni d'accordo con Patuelli sulla pubblicazione dei grandi debitori delle banche

Anche gli Npl nel colloquio a Roma tra i presidenti di Abs e Abi. Le associazioni bancarie di S.Marino e Italia consolidano la collaborazione

Pubblicare anche a San Marino i nominativi dei grandi debitori delle banche. Il Presidente dell'Associazione Bancaria Sammarinese Matteo Mularoni è d'accordo con il Presidente dell'Abi Antonio Patuelli che ha incontrato a Roma e col quale ha condiviso l'obiettivo di una più intensa collaborazione. Patuelli ha apprezzato le scelte coraggiose di San Marino in tema di trasparenza e lotta al riciclaggio e all'evasione fiscale.



Circa due ore di colloqui a Roma nella sede Abi di Palazzo Altieri e un comunicato congiunto a testimonianza della piena sintonia sui temi di comune interesse tra l'associazione bancaria sammarinese e l'associazione bancaria italiana. E' stato il primo incontro tra il Presidente Abs Matteo Mularoni e il Presidente Abi Antonio Patuelli, bolognese di origine, conoscitore della realtà sammarinese ed oratore ufficiale, lo scorso primo aprile, per l'insediamento della Reggenza.

(Nel video l'intervista a Matteo Mularoni sull'incontro con Patuelli durante il quale il Presidente Abs ha evidenziato i punti cardine del suo programma che prevede “strumenti e iniziative rigorose per la soluzione della tematica dei NPL (Non Performing Loan); il sostegno al processo di revisione della qualità degli attivi (c.d. AQR), l’istituzione della Centrale Rischi e l’avvio di stringenti ed efficaci azioni di recupero dei crediti”).