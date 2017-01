Ritardi nelle bollette AASS: il disagio continuerà fino ad aprile

I chiarimenti dell'Azienda dei Servizi

Bollette più salate e in ritardo: sempre numerose le segnalazioni che arrivano in questi giorni dai cittadini sammarinesi. Ne avevamo già parlato lo scorso settembre. Ma a distanza di quattro mesi la situazione è tutt'altro che sbloccata. Ultimamente nelle case dei sammarinesi arrivano, ad esempio, bollette residenziali dell'energia elettrica riferite al consumo nel trimestre maggio – luglio 2016. Continuano i ritardi quindi, e il periodo di fatturazione è tuttora superiore ai regolari due mesi. “Questo accade – spiegano dall'Azienda dei Servizi – ancora per i problemi legati all'adozione del nuovo software ma a ciò si sono aggiunti i meccanismi di adeguamento alle procedure SEPA, l'Area Unica dei Pagamenti in Euro. Intenzione dell'Aass è pertanto quella di recuperare il pregresso del non fatturato in maniera graduale aumentando di un solo mese il periodo di fatturazione. “Decisione che, ne siamo consapevoli, - ammettono - comporta se non veri e propri salassi economici agli utenti, sicuramente disagi dovuti agli importi comunque maggiorati con conseguenti difficoltà di pagamento per alcune fasce delle popolazione. Nell'arco di 3 – 4 mesi, ragionevolmente entro aprile, contiamo – auspicano infine dall'Azienda – di tornare a regime”.



sp