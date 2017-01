La fiera golosa Sigep e gli spazi dolci dedicati ai vegan

Dirette live su Facebook dopo le foto con conto alla rovescia postato su Instagram. Il Sigep, salone dedicato al mondo del dolce, con grande attenzione per i settori della gelateria, pasticceria artigianale, cioccolateria e caffetteria chiuderà il prossimo 25 gennaio. E in questo scenario, fatto di gelati talmente belli da sembrare finti, non ci si dimentica di chi ha escluso dalla propria alimentazione i prodotti di origine animale, i vegani.





Adattarsi ai nuovi gusti non è certo semplice. Molte le aziende che hanno voluto ottenere una certificazione vegan. Tra le novità la creme brulè vegana, da gustare nei mesi invernali, mentre nel reparto forno, il cornetto di origine vegetale che diventa muffin. Numerosi marchi hanno realizzato per i propri clienti gelati senza ingredienti di origine animale anche molto invitanti, come il variegato al cioccolato e nocciola. E al Sigep anche il vegan incuriosisce, grazie al tocco di Emanuele De Biase, ovviamente chef vegano.



Nel video intervista ad Alessandro Cioccolini, direttore di Rubicone



Serena Santoli