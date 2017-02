Black list europea per San Marino? Il chiarimento del Consiglio Europeo

Avviato un monitoraggio Ue su trasparenza ed equità fiscale in circa 90 . La lista delle giurisdizioni "non cooperative" verrà definita a fine 2017

In questi giorni sulla stampa è apparsa la notizia di una possibile “Black List” del Consiglio Europeo che includerebbe San Marino. L'ufficio stampa dell'organismo fa sapere che non si tratta di una “black list” ma di una lista di giurisdizioni che saranno soggette a monitoraggio nel 2017. Sono circa 90 e il Consiglio Europeo ha inviato loro una lettera la scorsa settimana. La lista dei paesi è riservata e non viene rivelata ufficialmente. In ogni caso alla base dell'invio della lettera c'è l'idea di aprire un dialogo costruttivo per promuovere i criteri dell'Unione Europea concernenti la trasparenza e l'equità fiscale ed anche l'implementazione di misure per prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti. Solo in seguito al processo di monitoraggio, alla fine del 2017 – conclude l'ufficio stampa del Consiglio Europeo – verrà definita una lista delle giurisdizioni non cooperative.



l.s.