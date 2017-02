Bcsm: sospesi organi amministrativi di Asset Banca

Nessuna dichiarazione dall'Istituto: si attendono le motivazioni

Ampia eco in Repubblica per la decisione della Banca centrale di San Marino di disporre la procedura di sospensione del Cda di Asset Banca di San Marino. "L'Istituto resta pienamente operativo, - si legge sul sito di Bcsm - assicurando l'operatività della clientela e la tutela dei risparmiatori".

Asset Banca non rilascia dichiarazioni, attende le motivazioni della decisione presa da Banca Centrale.



Il provvedimento prevede l'immediata sospensione per sessanta giorni, dei componenti dell'intero consiglio di amministrazione, composto da Alessandro Brusi, Pier Maria Albini, Augusto Mengozzi, Vincenzo Guidi, Alessandro Fusco e Francesco Fagiani. Con provvedimento del 7 novembre 2016 della Banca Centrale del Titano erano già stati sospesi l'ex presidente e amministratore delegato Stefano Ercolani e il direttore generale Barbara Tabarrini.