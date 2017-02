Regno Unito-San Marino, la visita dell'ambasciatore Morris all'ASA

L'ambasciatore del Regno Unito per l'Italia e San Marino, Jill Morris, ha visitato gli uffici del gruppo ASA. Accolta dal presidente Emilio Amati, Morris, che ha anticipato la sua visita volutamente, ha fatto un tour nel cuore della produzione. I due si erano già incontrati a Milano e l'ambasciatore aveva consegnato al presidente una targa, come forma di riconoscimento per gli impegni presi dall'azienda, nel corso degli ultimi due anni, sul mercato inglese. L'ASA ha infatti acquistato un'azienda a Liverpool all'interno della politica di espansione che il gruppo ha voluto adottare. Il gruppo guarda quindi verso il mondo inglese con grande interesse e riconosce i risultati ottenuti: nel 2016 il fatturato è arrivato a 105 milioni di euro.