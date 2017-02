Npl: Abs incontra i dipendenti del settore bancario, vietato l'ingresso ai giornalisti

Massiccia partecipazione nel pomeriggio all'incontro organizzato dall'Associazione Bancaria Sammarinese, al Palace Hotel di Serravalle, con i dipendenti del settore banche per illustrare il progetto di gestione diretta degli Npl proposto da Abs e che verrà presentato ufficialmente il prossimo 17 marzo. Purtroppo non è stato possibile entrare in sala con la telecamera: vietata, infatti, dall'Abs - con l'avallo della Csu, in particolare la Fulsac, Federazione Unitaria Lavoratori Servizi – la presenza dei giornalisti per documentare quello che era stato annunciato come un semplice evento formativo, con taglio tecnico-scientifico, sul problema dei crediti deteriorati. Oltre ad un esponente di primo piano di Prometeia, tra le maggiori società italiane operanti nell'analisi di rischio del credito, era invece presente all'incontro Biagio Bossone, ex Presidente di Banca Centrale, entrato di recente nella squadra di Abs come membro del Comitato di Esperti.