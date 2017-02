USL: nasce il primo patronato a San Marino

L'USL annuncia la nascita, in Repubblica, della “prima vera struttura di patronato”, grazie alla collaborazione con l'ITAL UIL. Tra i servizi svolti il calcolo dell'IMU e della TASI; la consulenza nelle pratiche previdenziali tra Italia e San Marino; la ricongiunzione delle posizioni assicurative; e così via. Ottenuto inoltre l'accreditamento al Sistema Pubblico di Identità Digitale per l'accesso ai portali della Pubblica Amministrazione italiana.