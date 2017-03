Asset-Abs: si prova a ricucire

La decisione di Banca Centrale di sospendere il consiglio d'amministrazione di Asset Banca ha creato tensioni anche nei rapporti tra questa e gli altri istituti di credito. Asset ha infatti manifestato ad Abs l'intenzione di lasciare l'associazione che riunisce tutte le banche - con la sola eccezione del gruppo Cis-Credito Industriale - per dissidi con alcuni degli istituti di credito associati e non per contrasti con l'attività di Abs. La decisione però, stando alle indiscrezioni, non è definitiva. Nel pomeriggio i vertici di Asset Banca incontreranno il Presidente di Abs Matteo Mularoni. Sarà quel confronto a stabilire se la volontà manifestata ieri per lettera diventerà esecutiva.



Sonia Tura