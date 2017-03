Voucher abrogati dal 2018: esulta la Camusso, rabbia delle imprese



Abrogati dal 2018. Pronto il decreto legge che abolirà i voucher. Fino al 31 dicembre potranno essere usati quelli già acquistati. Per Gentiloni: 'l'Italia non aveva bisogno di una campagna elettorale su temi come questi'. E annuncia 'una regolazione seria del lavoro saltuario e occasionale'. Chiaramente soddisfatta la Camusso: 'un grande risultato', dice. Deluse invece le imprese e la Cisl che parla di una'abolizione incomprensibile. Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti nega un cambio di linea del governo in materia di lavoro con l'abolizione dei voucher e spiega: "Niente di tutto ciò, perché i voucher non erano materia del Jobs Act".