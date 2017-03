Aumento oneri contributivi frontalieri: “La Farnesina monitorerà attentamente l’iter legislativo”

Il ministero degli Esteri risponde al question time di Arlotti

Nuovi sviluppi dopo la dura presa di posizione del parlamentare riminese Tiziano Arlotti contro il provvedimento che innalzerebbe l’onere contributivo sui frontalieri, contenuto nel progetto di legge sullo sviluppo proposto dal Governo sammarinese. “La Farnesina, in stretto contatto con l'Ambasciata di Italia a San Marino, monitorerà attentamente l’iter legislativo”. Lo ha assicurato il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, rispondendo oggi al question time in Commissione. Arlotti riferisce che “proprio ieri il ministro del Lavoro Poletti ha ricevuto a Roma il Segretario Zafferani, per avviare, come auspicato, un confronto nel merito della legge sammarinese. Sulla questione – aggiunge il deputato romagnolo - si è immediatamente attivata anche l’Ambasciatrice d’Italia a San Marino, Barbara Bregato, che ha chiesto chiarimenti in un incontro proprio con il Segretario Zafferani evidenziando le possibili criticità della legge non solo per i lavoratori frontalieri, ma anche per la stessa economia sammarinese”. Giudicata insufficiente la promessa del Governo del Titano di intervenire in un secondo momento. “L'Ambasciatore – sottolinea, infine, Arlotti - ha giustamente ribadito che la parità di trattamento di tutti i lavoratori è un principio irrinunciabile per il buon andamento delle relazioni bilaterali”.