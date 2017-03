One Gallery Outlet: scattano le tutele, da lunedì i dipendenti smetteranno di lavorare

Questa mattina la riunione tra sindacati e vertici dell'azienda in Commissione Permanente Conciliativa.

Svolta sul caso One Gallery, i cui lavoratori sono ancora in attesa degli stipendi di gennaio e febbraio. Da lunedì i dipendenti smetteranno di lavorare per l'azienda ed inizieranno a usufruire degli ammortizzatori sociali, grazie a un decreto legge emanato a marzo dal Governo. Lo hanno anticipato i sindacati che questa mattina hanno incontrato i vertici dell'azienda durante la Commissione Permanente Conciliativa, all'Ufficio del lavoro.



L'impresa – fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori – ha chiesto al tribunale una moratoria. Dal lato occupazionale sono scattate le tutele. Le nuove norme riconoscono al lavoratore la possibilità di allontanarsi dall'azienda per giusta causa nell'ipotesi in cui la ditta non sia in regola con le mensilità o con pagamenti dovuti allo Stato. I sindacati avevano accolto il decreto con favore, guardandolo come uno strumento di controllo verso chi sceglie di investire in Repubblica.



Csu, Usl e i lavoratori saranno lunedì mattina nella sede della Segreteria al Lavoro.



Mauro Torresi