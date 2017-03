Rilancio turismo: maggioranza incontra lo IUS, nasce il tavolo di confronto

Verso un piano di promozione pluriennale, prima proposta a breve termine: la nascita di un Polo di Intrattenimento in Città.



Da un lato, la consapevolezza dell'importanza strategica del settore come contributo al contesto economico e alla qualità della vita del Paese; dall'altro, le criticità dello stesso per l'inadeguatezza del sistema ad adeguarsi nell'essere competitivo e attrattivo verso fasce di mercato più importanti.

La maggioranza incontra gli imprenditori del turismo e del commercio – Osla, Usc, Usot – per dare impulso al settore, raccogliendo le proposte di chi lavora sul campo. Nasce il tavolo di confronto permanente che fissa gli obiettivi: a lungo termine, con la necessità di un piano di promozione pluriennale delle attività e degli eventi; verso la definizione di linee strategiche per un documento frutto di concertazione tra pubblico e privato. Integrazione, così come integrata dovrà essere l'offerta turistica, dalla cultura all'ambiente, l'artigianato e l'agroalimentare, in base anche a quanto fissato quale punto di forza – sottolinea Adesso.sm – dal programma di governo.

Risposte poi a breve termine, con la proposta sorta dalle stesse associazioni di creare un Polo di Intrattenimento a San Marino Città: una società mista per gestire eventi di intrattenimento e spettacoli, dando nel contempo vigore al centro congressi Kursaal.



AS