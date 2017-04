Aperta Bit, il mondo dei viaggi a Milano

"L'Italia è un Paese da vivere per intero". Lo ha detto il Sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dorina Bianchi, inaugurando la Bit, Borsa Internazionale del Turismo, che da quest'anno si è spostata a Fieramilanocity e MiCo e ha il patrocinio del Mibact. Presenti quasi tutte le istituzioni e gli operatori del settore, la maggior parte dei paesi esteri (confermati Stati Uniti, Albania, Argentina, Turchia) e il ritorno tra le Regioni italiane di Abruzzo, Molise e Veneto.

Fino al 4 aprile oltre 90 gli appuntamenti. Intanto oggi la rassegna, aperta al pubblico dal primo giorno, è stata presa d'assalto da una grande folla tra gli stand. Da chi cerca la vacanza anche per dedicarsi allo shopping tour a chi studia nuove location per armonizzare il soggiorno ad affari e riposo, non si viaggia più solo con uno scopo. Il nuovo viaggiatore parte con un bagaglio pieno di aspettative, desideri e sogni diversi, e la vacanza ordinaria non gli basta più.