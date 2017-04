Alitalia: Cda avvia iter per commissariamento

Alitalia marcia verso il commissariamento dopo la vittoria del no al referendum sul piano di ricapitalizzazione dell'azienda. Saltato l'incontro di oggi al ministero per lo

Sviluppo economico; si farà dopo l'assemblea dei soci, convocata per domani ma che potrebbe anche essere spostata al 2 maggio. In una intervista al Corriere della Sera il ministro Calenda afferma che "si è diffusa l'idea, sbagliata, che Alitalia possa essere nazionalizzata e che ci siano i contribuenti a saldare i conti. E invece non può accadere per due motivi: le regole europee non lo consentono; il governo e i cittadini non lo vogliono".

Dal canto suo, il ministro dei Trasporti Graziano Delrio in un'intervista alla Stampa sostiene che "indietro non possiamo tornare. Qualcuno si è convinto ci sarebbe stato l'ennesimo salvataggio pubblico, ma non ci sarà". Per il ministro del Lavoro Poletti ora "si apre una fase di incertezza e di sacrifici" e c'è "rischio" per circa 20 mila posti di lavoro.