Economia: doppio appuntamento con Cc San Marino e Cgil Rimini

Giornata importante dal punto di vista economico con doppio focus sullo stato di salute delle imprese delTitano e di quelle del riminese. Nel pomeriggio ci sarà la presentazione al Palace Hotel del 'Rapporto sull'Impresa sammarinese' da parte della Camera di commercio del Titano. In apertura i saluti del Segretario di Stato per l'Industria, Andrea Zafferani e del presidente di Camera di Commercio Pier Giovanni Terenzi. Dopodiché si entrerà nel vivo con l' esposizione dei risultati dell'analisi dei bilanci e dell'analisi congiunturale con il direttore Massimo Ghiotti e Nicola Michi, responsabile area statistiche Camera di Commercio. Mentre questa mattina a Rimini nella sala Marvelli della provincia ci sarà la presentazione dei dati dell'Osservatorio sull'economia e il lavoro in provincia di Rimini a cura di Ires-Cgil