Asset Banca: Celli "Risparmiatori protetti dallo Stato"

"Tutti i depositanti e i risparmi di Asset Banca sono pienamente protetti dallo Stato". Lo dichiara il segretario di Stato alle Finanze Simone Celli, dopo la pubblicazione, ieri, da parte della testata on line Giornale.sm, della lettera dei commissari straordinari, ora dimissionari, dell'istituto, Maurizio Dispinzeri e Giuseppe Pedrizzi, indirizzata al Coordinamento di vigilanza di Banca centrale. In quel documento, datato 12 aprile scorso, i due commissari riferivano del "precipitare della situazione di liquidità della banca. Affermazioni, puntualizza Celli, che hanno alimentato strumentalmente un'inutile incertezza e preoccupazione per quanto riguarda Asset Banca". Il governo dunque, in coordinamento con Banca Centrale e il Comitato Credito e Risparmio, sottolinea il Segretario alle finanze, informa e conferma che tutti i depositanti e e i risparmiatori sono pienamente protetti dallo Stato e che nessuno- sottolinea- avrà problemi per i suoi depositi in Asset Banca".