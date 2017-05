Asset, ex membro Cda Fagiani: "Che tristezza"

Sulla vicenda Asset interviene con una nota Francesco Fagiani, ex membro del Cda il quale constata con "tristezza" – scrive – che l’attacco alla banca, assolutamente privata con un azionariato diffuso e quindi senza un “padrino e/o sponsor politico pubblico”, sia il primo ma non l’ultimo in uno scenario che definire allarmante è poco e la cui gravità è sotto gli occhi di tutti. Si è cercato, da parte degli organi di Asset, - aggiunge - di far presente la gravità della situazione nelle varie sedi istituzionali, senza sortire alcun risultato utile ma anzi vedersi respingere ogni tentativo di colloquio. Tale situazione – conclude Fagiani - ha creato e continua a creare un enorme danno del sottoscritto che si riserva ogni azione a tutela della sua onorabilità e professionalità.