Nasce "Primo Miglio", acceleratore per start up responsabili

Firmato il protocollo d'intesa tra 14 enti pubblici e privati durante "Rimini Wake Hub 2017"

E' il primo acceleratore a livello nazionale italiano per nuove imprese responsabili nel senso che l'intenzione è sostenere e accompagnare, nella fase iniziale, le “start up” che abbiano insito nel loro “Dna” una cultura di responsabilità sociale. “Primo Miglio” - presentato alla “Innovation Square” nell'ambito della tre giorni di “RIMINI WAKE HUB” - mette in rete le competenze e anche le risorse di 14 attori del tessuto economico riminese di riferimento che oggi hanno firmato un protocollo d'intesa. Tra i promotori, in prima fila, c'è l'Associazione “Figli del Mondo” presieduta dal sammarinese Lino Sbraccia: “Qui sul nostro territorio – dichiara - c'è un grandissimo fermento di nuove idee e di nuove iniziative e in molti casi questa è una delle poche prospettive che i giovani vedono per intraprendere una iniziativa di successo”.

Ciascuno, tra i 14 promotori, ci mette del suo e “Il Piano Strategico Rimini Venture” offre la sede che temporaneamente potrà essere utilizzata dalle nuove “Start up”: “A volte si dice c'è bisogno di spazi perchè i talenti si incontrino e sviluppino nuovi progetti. Oggi – afferma Maurizio Ermeti, Presidente Piano Strategico Rimini Venture - a Rimini questo spazio c'è”.

E mentre si presenta ufficialmente “Primo Miglio”, nei locali adiacenti, la prima “start up” entrata a far parte del progetto è già operativa. Si chiama “Ethicjobs”: “E' una società benefit – spiega il Ceo Luca Carrai - che vuole andare a valutare e certificare la qualità del lavoro all'interno delle imprese italiane al fine di aiutare le imprese ad efficentarsi a livello etico e di conseguenza anche economico”.

E a fianco di “Ethicjobs” c'è “Pharmalarm” un'applicazione inventata da una “start up” sammarinese: “Serve ad aiutare i pazienti – dice il Ceo, Andrea Censi - a seguire una terapia ma anche una terapia farmacologica, dietologica. Tante cose, molto utili per tutti”.



luca salvatori



Nel video le dichiarazioni di: Lino Sbraccia, Presidente Associazione “Figli del Mondo; Maurizio Ermeti, Presidente Piano Strategico Rimini Venture; Luca Carrai, Ceo Ethicjobs; Andrea Censi, Ceo Pharmalarm