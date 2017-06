Numismatica: le monete sammarinesi "cambiano faccia"

Nuove emissioni numismatiche: San Marino presenta la monetazione divisionale fior di conio 2017. Due serie: le nuove monete rappresentano celebri opere d'arte e monumenti quali il Santo Marino, ripreso dal celebre dipinto dell'Urbinelli (da 2 euro); la Seconda Torre (1 euro), il ritratto del Santo, particolare del dipinto del Retrosi per la moneta da 50 centesimi, l'effige delle Tre Torri per i 20 centesimi, da 10 centesimi la facciata della Chiesa e del Convento di San Francesco, 5 per la Chiesa dei Cappuccini, la Porta del Paese per la moneta da 2 centesimi, e lo stemma della Repubblica infine per il pezzo da un centesimo. Tutti i bozzetti sono di Arno Ludwig, tranne per la moneta da 1 centesimo ad opera di Antonella Napolione. Nella seconda serie è invece contenuta una moneta in argento da 5 euro fior di conio dedicata alla Giornata Mondiale dell'Acqua, riconoscibile per il fatto di raffigurare al centro un cuore con il ciclo dell'acqua, simbolo della cura con la quale si deve gestire e rispettare l'acqua. Il bozzetto in questo caso è di Andrew Lewis. San Marino dunque dopo 15 anni cambia faccia alle proprie monete.



Nel video l'intervista alla dirigente dell'Ufficio Filatelico e Numismatico, Gioia Giardi