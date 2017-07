Legge Sviluppo: al via esame in commissione

In Commissione Finanze è cominciato l'esame in sede referente del Progetto di Legge a sostegno dello sviluppo economico. C'è anche un progetto di legge del Pdcs sullo stesso argomento, ma in accordo con i commissari democristiani è stato deciso di cominciare dall'articolato presentato dalla segreteria Industria.

All'articolo 1 è stato accolto un emendamento di Rete che specifica che per il calcolo degli incentivi si debbano considerare i contratti di lavoro “subordinati”. L'esame, poco fa, era giunto all'articolo 5. La riunione della commissione proseguirà anche in serata e nella giornata di domani.