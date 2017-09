Turismo: convergenza tra Governo e Usot sulle politiche di rilancio del settore

Governo e operatori turistici a confronto nei giorni scorsi sulle iniziative per lo sviluppo del settore. Tra le questioni discusse: formazione, lavoro, incentivi per stimolare l’imprenditoria privata, sinergia pubblico-privato, sviluppo del Convention & Visitors Bureau, infrastrutture, collegamenti e interventi per il sostegno delle zone periferiche. “Molti – fa sapere l'Usot – i punti di condivisione con il Governo, primo fra tutti il comune sostegno al bando di concorso per individuare un consulente esperto capace di aiutare a definire un piano strategico e di promozione per lo sviluppo del Turismo. Per gli operatori del settore, una scelta lungimirante ma – precisano – è fondamentale pensare anche al breve termine e a concordare una serie di interventi che possano essere attuate nei prossimi mesi. Usot annuncia di aver presentato un documento che indica una serie di urgenze e tempistiche, “con la speranza – sottolineano - che questa riunione abbia inaugurato un periodo di vera e trasparente collaborazione, spegnendo i conflitti”. Rilanciato, infine, il ruolo della Consulta per il Turismo, con l'auspicio – conclude l'Usot - che diventi l’organo preposto per definire i progetti di sviluppo insieme a tutte le Segreterie competenti e le Associazioni di Categoria interessate.