Carisp: Simoni presto lascerà l'incarico di Dg

"Un passo affrontato con approccio consensuale" – assicura il Presidente di Cassa, Zanotti. Intanto nuove dimissioni in Cda

Il Direttore Generale di Cassa di Risparmio, Luca Simoni rimosso dall'incarico o oppure no da parte del Cda? Un susseguirsi di versioni discordanti sin dalla mattinata. Da una parte, fonti vicine al Consiglio di Amministrazione che smentivano si fosse anche solo affrontato l'argomento nella seduta di martedì scorso, men che meno si fosse presa una decisione in merito; dall'altra, invece, fonti autorevoli secondo cui Simoni stesse osservando un periodo di ferie dovute, prima di essere definitivamente rimosso dall'incarico. Quella che aveva assunto inizialmente i contorni del giallo in realtà si basa su sfumature che non cambiano la sostanza.

A fare chiarezza è direttamente il Presidente di Cassa di Risparmio: “Alla luce di un ampio confronto e di riflessioni avvenute pre-Consiglio di Amministrazione – tiene a sottolineare Fabio Zanotti - e non durante, tra me – spiega – lo stesso Simoni e di seguito il Cda in termini informali, su situazioni già note da tempo, il Direttore Generale ha ritenuto di presentare una richiesta di ferie di 15 giorni, periodo durante il quale – precisa Zanotti - un delegato del Cda valuterà, in accordo con Simoni stesso, le modalità di chiusura del rapporto di lavoro con Cassa. E' stato un approccio consensuale – assicura, infine, il Presidente Carisp - un passaggio figlio di fatti ben precedenti a questa fase”.

Dimissioni rassegnate, invece, dal neo membro del Cda di Cassa, Dennis Beccari, subentrato di recente al posto di Giuliana Michela Cartanese. Dimissioni di cui il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio prenderà atto nella seduta di lunedì prossimo. All'origine della decisione sembra ci siano motivazioni professionali. Sempre lunedì, convocata anche l'Assemblea dei Soci Carisp che dovrà procedere all'approvazione del bilancio.



sp