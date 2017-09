Domagnano: un convegno per spiegare le problematiche legate all'applicazione del FATCA

“Le sanatorie Fatca e le successioni Cross Border con gli Stati Uniti”. Questo il convegno organizzato in mattinata – alla Sala Montelupo di Domagnano – dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di San Marino

E' possibile una sanatoria, per chi scopra solo adesso i suoi obblighi fiscali verso gli Stati Uniti? E' una delle domande cui è stata data risposta – in questo caso affermativa - nel corso del convegno, organizzato dall'Ordine dei Commercialisti. Questione complessa, quella del FATCA: che impone alle banche - anche di San Marino - di spedire, all'Agenzia fiscale statunitense, i dati dei clienti, cittadini americani, affinché sia verificata la loro posizione fiscale. Difficile che, in futuro, vi siano variazioni alla normativa più favorevoli al contribuente; come confermato dal commercialista vicentino Enrico Povolo. Normativa blindata, dunque. E la rinuncia alla cittadinanza statunitense non consente di evitare problemi, se non dopo aver presentato almeno 5 anni di adempimenti fiscali americani. Nel corso del convegno – aperto anche ai non addetti ai lavori – è poi intervenuto l'avvocato salernitano Febo Ricci Carillo, specie in merito alle problematiche legate alle successioni.