Carisp: DiM designa Gianfranco Antonio Vento quale membro del CdA

Convocata questa mattina l'Assemblea dei Soci di Cassa di Risparmio per procedere all'approvazione del bilancio che – lo ricordiamo - fissa le perdite in 534 milioni di euro che verranno spalmati in 25 anni. Nell'occasione verranno nominati i due membri mancanti del Consiglio di Amministrazione: uno in sostituzione del dimissionario Dennis Beccari (dimissioni di cui il Cda ha preso atto questa mattina); mentre per quanto riguarda il membro spettante all'opposizione, arriva l'ufficialità sulla designazione di Gianfranco Antonio Vento da parte della coalizione Democrazia di Movimento. Vento era già stato in lizza per la Presidenza di Banca Centrale: figurava, infatti, nella terna iniziale di candidati italiani al vertice dell'istituto di Via del Voltone, poi la scelta ricadde su Wafik Grais.

In assemblea previsto anche il rinnovo del Collegio Sindacale di Cassa: verso la riconferma Francesca Mularoni e Sara Pelliccioni; Maurizio Simoncini aveva, invece, rappresentato ai soci sin dall'aprile scorso la propria volontà irrevocabile di non accettare un nuovo incarico per motivi strettamente professionali.



sp