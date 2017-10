Occupazione in positivo: in Romagna buoni flussi in ingresso nel mondo del lavoro nel trimestre in corso



Indagine UNIONCAMERE diffusa da Camera di Commercio della Romagna. Per l'Istat cala la disoccupazione nello stivale

Si apre uno spiraglio sul fronte lavoro. E' l'Istat a segnalare un nuovo calo nel tasso di disoccupazione scesa all'11,2% ad agosto. Salgono gli occupati, di 36mila unità su luglio, oltre 375 mila nell'anno, in tutte le classi di eta', ad eccezione dei 35-49enni; e tutto grazie alla componente femminile (che segna un nuovo record al 48,9%) e ai lavoratori a termine. Bene anche per la disoccupazione giovanile, con un tasso che scende al 35,1%.

Dati e previsioni in positivo anche in Romagna, stando all'indagine di Unioncamere pubblicata dalla Camera di Commercio della Romagna. Dalle interviste alle imprese, previsti nuovi ingressi nel mondo del lavoro per oltre 140mila lavoratori, tra Forlì-Cesena e Rimini. In Italia si attestano vicino al milione di unità (996.000).

entrate più significative nelle professioni commerciali e dei servizi con un taglio mirato alla ristorazione e al turistici per la provincia di Rimini. Un focus anche sulle figure richieste, segnalando la difficoltà di reperire operai nelle attività metalmeccaniche. Quella della produzione di beni e servizi resta l'area aziendale di inserimento più frequente per le assunzioni previste. Cercasi laureati, con percentuali vicine al 10% sia a Rimini sia a Forlì-Cesena, percentuale che sale vicino al 15% per i profili cosiddetti high skills (dirigenti e specialisti). Le assunzioni interessano per il 30% giovani con meno di 30 anni.



