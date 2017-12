Fitch, per San Marino rating “BBB-” con outlook "stabile"

Per la segreteria alle Finanze “una valutazione incoraggiante”

BBB-. Il giudizio dell'agenzia Fitch sul sistema Paese ferma le tendenze in negativo, ma sono soprattutto le valutazioni sulle prospettive che incoraggiano. Quell'outlook, classificato come “stabile” che, a fronte di un quadro macroeconomico globale che resta complesso e articolato, suona come un segnale esterno di fiducia, una sorta di certificazione rispetto alle azioni condotte dal Governo per dare stabilità finanziaria al sistema. Lo rileva la Segreteria alle Finanze nel commentare il rating su San Marino fissato nel report dell'agenzia internazionale. Segreteria alle Finanze che coglie il momento per non nascondere i problemi che permangono in termini economici e finanziari, anzi, il giudizio di Fitch è occasione per ribadire la linea: criticità “da non sottovalutare – dicono dalle Finanze - e che richiedono pertanto coraggio nell'azione politica, da attuare nelle riforme strutturali, a questo punto – ribadisce la segreteria – non più procrastinabili”. L'impegno c'è, così come fissati sono gli obiettivi, nuovamente esplicitati: risanamento dei conti pubblici, verso il pareggio di bilancio già nel 2018; completamento della ristrutturazione del settore bancario per avere istituti di credito più solidi, efficienti e concorrenziali; impulso alla crescita, costruendo un ecosistema favorevole all’esercizio di attività economiche così come attrattivo verso gli investimenti e i progetti imprenditoriali esteri”.



