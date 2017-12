L'Ambasciatore d'Italia, Cerboni in visita a TIM San Marino

L’Ambasciatore d’Italia a San Marino, Guido Cerboni in mattinata si è recato in visita nella sede della Direzione generale di TIM San Marino, dove è stato ricevuto dall'Amministratore Delegato, Cesare Pisani e il suo staff. L'occasione per far conoscere al diplomatico italiano gli investimenti fatti nel Paese. Lieto di entrare in contatto diretto con una realtà che si conferma importante non solo per l'Italia ma anche per il Titano, Cerboni si è detto colpito dal contributo che l'azienda è stata capace di fornire in termini di crescita tecnologica. San Marino sarà infatti il primo Stato d'Europa - e tra i primi al mondo - ad avere una rete mobile 5G, grazie all'operatività data al progetto con la firma, nell'estate scorsa, del Memorandum di intesa tra TIM e il Governo sammarinese.