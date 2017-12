Lavoro occasionale: il dialogo prosegue

Domani nuovo incontro Zafferani - sindacati

Come previsto, nel pomeriggio, i sindacati si sono ritrovati a Palazzo Mercuri con il Segretario di Stato Andrea Zafferani, affiancato da una delegazione di maggioranza. Sul tavolo modifiche e migliorie alla riforma: norme – ribadiscono i sindacati – che avrebbero dovuto rimanere fuori dalla legge di bilancio. Il Governo in queste ore starebbe valutando la richiesta delle parti sociali di trattare nel dettaglio la materia in un apposito decreto delegato - la cui stesura è rimandata a gennaio - “in modo da poter meglio affrontare tutte le casistiche accessorie” – osserva Francesca Busignani (Usl). L'articolo 48 della Finanziaria tuttavia resterebbe invariato nelle sue linee guida. “Altro problema – aggiunge Giorgio Felici (CDLS) - è il previsto allargamento ingiustificato delle norme a tutti i settori economici, quando in precedenza ad essere interessato era il solo comparto turistico-alberghiero e della ristorazione”. Se ne riparlerà domani, nel corso di un nuovo incontro tra le parti.



