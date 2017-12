Bollette telefono/pay tv: lo Sportello Consumatori chiede il ripristino della fatturazione mensile

Bollette telefoniche e canoni pay tv: “Stop alla fatturazione ogni 28 giorni che porta gli utenti a pagare inconsapevolmente una mensilità in più a fine anno”. Pugno duro dello Sportello dei Consumatori CSdL che scrive alle compagnie telefoniche attive sul territorio. Si chiede in sostanza il ripristino della fatturazione mensile anche per gli utenti sammarinesi, dal momento che – fa notare l'associazione – in Italia sono già state messe in atto iniziative a tutela dei diritti degli utenti”. In mancanza di risposte lo Sportello Consumatori avverte: “Faremo le dovute segnalazioni alle autorità preposte, utilizzando tutti gli strumenti possibili”.



