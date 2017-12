Turismo: la Repubblica dà il benvenuto ad un gruppo di visitatori indonesiani

Grazie ai contatti allacciati dall'Ambasciata di San Marino a Giacarta, oggi sono arrivati sul Titano i primi turisti indonesiani dell'agenzia viaggi ATS Vacations, alla scoperta del patrimonio storico-culturale e delle bellezze del territorio, reso ancor più suggestivo dalla coltre nevosa.

Ad ogni partecipante è stato consegnato un attestato di benvenuto in Repubblica da Samuele Guiducci, in rappresentanza della Segreteria di Stato agli Esteri.

“Un risultato – riporta una nota di Palazzo Begni – che rappresenta la tangibile riprova dell'efficacia dell'innovativa strategia di internazionalizzazione che il Titano ha avviato attraverso la sua rete diplomatica e consolare, con il supporto dell'Ufficio Turismo. Presto le attività di attrazione di nuovi flussi turistici saranno avviate anche in Giappone e Malesia”.



