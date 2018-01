Povertà: Istat, nel 2016 sono 4,7 milioni i poveri e oltre la metà sono donne

Il rapporto di fine anno dice che 1,6 milioni di famiglie vive in condizioni di assoluto disagio

L'ultimo rapporto Istat sulla povertà, diffuso a fine 2017, dice che oltre un milione e mezzo di famiglie in Italia vive in povertà assoluta. Tra i poveri, oltre la metà sono donne.



Oltre un milione e mezzo di famiglie, 1 milione e 619mila per la precisione, in Italia vive in condizione di povertà assoluta, per un totale di 4,7 milioni di poveri: sono il 7,9% dell'intera popolazione.

E' la fotografia annuale dell'Istat relativa al 2016 e diffusa a fine 2017. Dei 4 milioni e 742mila poveri, oltre 2 milioni risiedono nel Mezzogiorno, e 2 milioni 458mila sono donne.

L'incidenza di povertà assoluta è più elevata tra i minori, interessando oltre un milione 292mila ragazzi, il 12,5%: si attesa al 10% fra persone di età compresa fra i 18 e i 34 anni e raggiunge il suo minimo fra gli ultra 64enni, 3,8%. La stessa incidenza di povertà assoluta si registra nelle famiglie numerose: tra quelle con 5 o più componenti supera il 17%, arriva al 14,7% per coppie con tre o più figli, e per le famiglie con membri aggregati, magari un genitore solo e anziano, è al 10,9%.

Invece l'incidenza è più bassa tra le famiglie con due o più anziani, pari al 3,5%, mentre per anziani soli si attesta al 4,2%. Dunque rispetto al 2015 le famiglie che peggiorano le loro condizioni sono sostanzialmente quelle numerose, coppie con 3 o più figli minori. Considerando infine il titolo di studio, l'incidenza di povertà assoluta pesa assai di più quando la persona di riferimento ha conseguito, al massimo, la licenza elementare, 8,2%.



Francesca Biliotti