Cresce il mercato del gelato italiano negli Stati Uniti

I numeri dell'Osservatorio Sigep - in programma a Rimini dal 20 al 24 gennaio - parlano di 430 milioni i ricavi ottenuti nel solo 2017 in America.

Una delle tante gustose invenzioni italiane sta facendo numeri da record dall'altra parte del mondo.

Stiamo parlando del gelato: fresca e irresistibile tentazione dell'estate e non solo.

E mentre a Rimini sta per partire la 39esima edizione del Sigep, cresce il mercato del gelato italiano negli Stati Uniti.

Sono 1000 le gelaterie artigianali in America con vendite – emerge dai dati dell'Osservatorio Sigep – passate dai 410 milioni di dollari nel 2009 a una stima di 430 milioni di dollari nel 2017.

A livello mondiale il mercato del gelato può contare su oltre 100 mila gelaterie per un fatturato annuo di quasi 15 miliardi di euro e una crescita media del 4%.

Negli Stati Uniti l'interesse maggiore è mostrato dagli stati della costa atlantica con la Florida e la città di Miami a farla da padroni. Diverse sono infatti le esperienze imprenditoriali di successo nate lì, estese poi al resto degli Stati Uniti, attraverso lo sviluppo di una rete di franchising, partito meno di 6 anni fa.

L’Osservatorio Sigep stima inoltre una crescita dei consumi vicina al 10%.

"Non a caso – spiega Sigep – recentemente è nata la World Wide Gelato Foundation, che esalta i profili qualitativi e formativi ai quali dovrebbero rifarsi tutti coloro che vorrebbero avere un ruolo significativo nella filiera del gelato artigianale, in Italia e nel mondo".



Silvia Sacchi