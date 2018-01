Il Governo illustra ai partiti le scelte strategiche 2018 che presenterà all'Fmi

Assistenza finanziaria, riorganizzazione del settore bancario, riforma di Banca Centrale, introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, riforma delle pensioni, riduzione della spesa pubblica

E' cominciata oggi la visita annuale a San Marino degli esperti del Fondo Monetario Internazionale che proseguirà fino al 17 gennaio. E oggi il Governo ha incontrato maggioranza e opposizione per illustrare i progetti 2018 che intende presentare all'Fmi.



La decisione non verrà presa durante questi nove giorni di visita Fmi a San Marino ma l'ipotesi di una richiesta di assistenza finanziaria sarà certamente oggetto di discussione.

Cosi come la riorganizzazione del settore bancario, la riforma di Banca Centrale, l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, la riforma delle pensioni, la riduzione della spesa pubblica.

Una delegazione di Governo guidata dal Segretario alle Finanze Simone Celli ha intanto incontrato a Palazzo Begni, nel pomeriggio, le forze di maggioranza e opposizione, per illustrare la linea sulle grandi scelte strategiche del 2018 che l'Esecutivo presenterà all'Fmi.

“Un incontro – commenta Celli – in cui sono emerse posizioni costruttive e responsabili nella consapevolezza dell'importanza di un rapporto corretto e positivo col Fondo Monetario” che, come sempre, a conclusione della visita stilerà un report con raccomandazioni, criticità e previsioni macro-economiche.

Nelle settimane successive alla visita – preannuncia Celli – si aprirà una fase di confronto ancora piu' approfondita, con politica e parti sociali, da cui dovrà scaturire una piattaforma dettagliata con scelte strategiche, condivise il piu' possibile.

Domani, intanto, il Governo vedrà, sugli stessi temi, anche i sindacati e l'Anis, mentre gli esperti del Fondo Monetario proseguiranno gli incontri tecnici, compresi quelli con alcuni Segretari di Stato.

E' la dodicesima volta che l'Fmi esegue una consultazione annuale “Articolo IV” a San Marino e la delegazione è guidata, come nel 2017, da Kazuko Shirono.



l.s.