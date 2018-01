Italian Exhibition Group: 129 milioni di fatturato

Presentati i dati del bilancio 2017, che hanno superato di 6 milioni le previsioni. Nuove integrazioni e un nuovo padiglione entro il 2022 anche per Rimini, tra le linee direttive del piano industriale illustrate dal presidente Cagnoni.

Italian Exhibition Group chiude il 2017 con un fatturato pari a 129 milioni di euro e un risultato netto consolidato atteso sopra gli 8 milioni.

Questi i dati illustrati dal Presidente e Amministratore Delegato di IEG, Lorenzo Cagnoni, del bilancio pre-consuntivo dello scorso anno, in positivo di 3,4 punti percentuali rispetto al 2016.

Numeri superiori a quelli attesi, che posizionano IEG al primo posto per redditività tra le fiere italiane e al secondo per volume di fatturato.

Sono stati quasi 2 milioni e 650 mila i visitatori delle 60 manifestazioni e 280 congressi ed eventi delle due fiere.

Mentre per il 2018 un budget impegnativo ad attendere le integrate Rimini Fiera e Fiera Vicenza che prevede dati di grande rilievo - 159 milioni di fatturato - e progetti per il piano quinquennale “ambiziosi, ma realizzabili- cosi li ha definiti l’AD Cagnoni - in perfetta coerenza con la nostra storia. Accelereremo le nostre performances agendo sulla partita del digitale, dei servizi, degli allestimenti e della ristorazione”.

Nel Piano Industriale ci sono anche previsioni di nuovi spazi, come la realizzazione a Rimini di un nuovo padiglione lato ovest, di almeno 16 mila mqdalla possibile forma circolare, per poter accogliere anche concerti e manifestazioni sportive. Non saranno tempi brevi per via delle autorizzazioni: si prevede operatività del padiglione per il 2022. Mentre per Vicenza altri 34 milioni per riqualificare e ampliare l'area.

Intanto si aprono le porte anche ad ulteriori integrazioni: si guarda a Bologna, ma non si esclude Verona o addirittura l’estero.

E oltre confine sono anche le nuove frontiere dell'IEG: Cagnoni ha confermato il debutto nel 2018 della joint venture in Cina per due fiere sul business turistico e l’operatività negli Usa di una società di allestimenti fieristici.



Nel video l'intervista al Presidente e Amministratore Delegato di IEG, Lorenzo Cagnoni



Silvia Sacchi