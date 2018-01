Tra le righe di un libro gli spunti per un nuovo settore bancario

Presentato il volume che ripercorre la nascita delle banche a San Marino.

Se è vero che la storia non si ripete mai nello stesso modo, almeno da essa si può prendere spunto. In un momento di cambiamento per il sistema bancario sammarinese fatto di esortazioni del Fondo Monetario Internazionale e riforme annunciate dal Governo, dallo studio del passato potrebbero arrivare insegnamenti su come muoversi.



In “La nascita del sistema bancario a San Marino”, libro di Francesco Chiapparino edito dall'Università del Titano, viene ripercorsa la genesi del settore, dai monti di pietà a Cassa di Risparmio, dal 1850 al 1940. Un mondo lontano nel quale, però, avvenivano crisi di liquidità e nascevano forme oggi arcaiche di crediti non esigibili.



Le riforme, al momento, sono state solo nominate. Si sta attraversando quindi, una nuova fase della storia del sistema.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Francesco Chiapparino, autore del libro, e a Biagio Bossone, presidente dell'Associazione bancaria sammarinese



La presentazione ai Capitani Reggenti