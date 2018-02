Airiminum denuncia alla Commissione Europea l'aiuto di Stato al gestore dell'Aeroporto di Ancona

Depositata venerdì scorso. Contestata l'ipotesi dell'intervento per aiutare l'aeroporto marchigiano.

Venerdì scorso Airiminum, la società di gestione dell'aeroporto 'Fellini' di Rimini, ha depositato una denuncia alla Commissione Europea, "tesa a far valere l'incompatibilità dell'aiuto di Stato per un valore di oltre 20 milioni di euro, che la Regione Marche intenderebbe erogare ad Aerdorica, gestore dell'Aeroporto delle Marche, per scongiurarne il fallimento e tentare di ristrutturare" la sua "esposizione debitoria". Lo rende noto la stessa Airiminum. In questo modo, viene osservato, data la concorrenza tra i due aeroporti, "l'erogazione dell'aiuto determinerebbe una inaccettabile alterazione del confronto competitivo tra l'Aeroporto di Rimini e quello di Ancona, che non trova alcuna giustificazione nelle norme di diritto europeo". Al fine di tutelare Airiminum, spiega Leonardo Corbucci, amministraore delegato della società "ho deciso di rivolgermi allo studio legale Nctm che sta assistendo Airiminum in tale iniziativa a livello europeo e che ci assisterà anche nelle azioni legali successive che saranno avviate nelle prossime settimane nei confronti di chi sta cercando di arrecare danni evidenti a un gruppo di investitori che fin da luglio 2014 ha creduto possibile poter sviluppare un progetto ambizioso anche a Rimini".



