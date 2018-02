Bcsm: perizia della Kpmg sui titoli Demeter

E' la Kpmg spa, la società alla quale Banca Centrale ha affidato la perizia tecnica sui titoli Demeter. Stiamo parlando dei cosiddetti “Junk Bond o titoli spazzatura” che Banca Centrale ha acquistato da Banca Cis . Un tema che anche in questi giorni ha infiammato il dibattito consiliare. Proprio oggi Banca Centrale ha informato di aver attuato l'affidamento della “perizia tecnica del pacchetto ad una società internazionale di elevato e comprovato standing”. Da via del Voltone anche la comunicazione che l'Istituto non “ha subito alcun danno economico”