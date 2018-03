Disagi neve: USOT, "l'emergenza non è uguale per tutti"

L'emergenza neve non è uguale per tutti, afferma USOT, in un duro comunicato. Il Consiglio Direttivo dell'associazione ricorda i forti disagi, subiti dalle aziende degli iscritti, durante l'ondata di maltempo delle scorse settimane: che avrebbe portato a “spese enormi” ed “entrate nulle”. Per questo USOT aveva chiesto alle Segreterie competenti, e all'intero Congresso di Stato, “una riduzione delle utenze” di febbraio e la possibilità di dilazionare i pagamenti dei contributi per i mesi di marzo ed aprile. “Ma l'unica risposta ricevuta dal Segretario di Stato Podeschi” – recita la nota – è che “gli eventi atmosferici non sono stati classificati come calamità naturale ed evento eccezionale”. “Quando si devono giustificare le difficoltà per lo Stato – lamenta allora USOT – si parla di evento di natura straordinaria; mentre quando si parla delle problematiche delle aziende si minimizza”. L'Unione Sammarinese Operatori del Turismo ricorda inoltre che, in quei giorni di forte maltempo, le aziende aperte avevano fornito “un servizio sociale a tutti quegli ospiti, anche dello Stato, presenti a livello internazionale”