Rimini: operatori balneari entrano in Confindustria Romagna, obiettivo “fare sistema”

Confindustria Romagna crede sempre più nell'efficacia di “fare sistema” ed è per questo che una rappresentanza di operatori balneari di Rimini sono entranti nella sezione Turismo dell'Associazione di imprese, aggiungendosi di fatta alla già presente cordata ravennate.



“È la conferma della validità di un percorso – commenta il presidente Paolo Maggioli - che come Confindustria Romagna ci vede particolarmente impegnati. Quello del fare sistema e di condividere lo stesso obiettivo: lavorare insieme affinché il nostro territorio si riqualifichi e sia sempre più rappresentativo e punto di riferimento in Regione, in Italia e a livello internazionale". La propensione all'innovazione è un marchio di fabbrica della Romagna e “con il nostro spirito di intraprendenza - ha proseguito il leader dell'associazione - vogliamo essere i protagonisti del cambiamento in atto e vogliamo farlo insieme”.



Ora si viaggerà uniti per ponendo particolare attenzione ai grandi progetti: dalla realizzazione del Parco del Mare, alla riqualificazione delle strutture e dell'offerta, a partire dal sostegno all'aeroporto Fellini. Tra i primi temi da trattare c'è anche la direttiva Bolkestein al fine di trovare una soluzione che salvaguardi le 30 mila aziende italiane del settore.



