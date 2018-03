Zafferani replica alla Csu. Il sindacato ci chiese di abbassare l'aliquota per i frontalieri

Il sindacato ci ha chiesto di abbassare l'aliquota che oggi si sta rilevando insufficiente, replica il Segretario al lavoro. Zafferani sottolinea anche che, nel 2017, i licenziamenti sono diminuiti del 22% e questo, dice, va nella direzione tracciata dalla legge sviluppo, cioè creare assunzioni vere. Non come prima, aggiunge, quando con incentivi altissimi per i residenti si creavano assunzioni sussidiate, che portavano a un turn over molto elevato. Il Segretario al lavoro assicura un monitoraggio costante e dice: se fra qualche mese questa tendenza sarà confermata interverremo.



Sentiamo Andrea Zafferani