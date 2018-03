Techno Science Park: i dati di due anni di attività in una tesi di laurea discussa all’Università di San Marino

Il Techno Science Park San Marino - Italia in numeri. Li riporta una tesi di laurea in ingegneria gestionale, discussa all'Ateneo del Titano pochi giorni fa da Martina Mazzarini. L'incubatore – che ora si riconosce nel nuovo brand San Marino Innovation – è passato in due anni da un fatturato di poco meno di 1 milione 500 mila a circa 9 milioni e mezzo di euro; e al 31 dicembre 2017 conta 41 imprese incubate (erano 16 nel 2015). Balzo esponenziale anche per il numero dei dipendenti che da 8 diventano 88. “L’intenzione condivisa con il corso di laurea – commenta Valentina Vicari, direttore dell'incubatore - è quella di creare un percorso di ricerca e raccolta dati che avrà nel tempo valenza statistica attivando inoltre un sistema di misurazione e valutazione della nostra attività”.