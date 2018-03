Usl: firmato protocollo d’intesa per lo sportello frontalieri a Novafeltria

È stato firmato questa mattina al Comune di Novafeltria, un protocollo d’intesa per l’apertura di uno “Sportello frontalieri”. Presenti alla firma il sindaco, Stefano Zanchini; il segretario generale dell’USL, Francesco Biordi e il segretario generale della UIL Frontalieri, Pancrazio Raimondo.

Il Comune di Novafeltria in questo modo diventa il punto di riferimento per i circa 1300 lavoratori frontalieri della Valmarecchia.

Il Comune assegnerà lo spazio necessario per attrezzare un ufficio mentre le due organizzazioni sindacali metteranno a disposizione il personale.

Lo sportello sarà aperto il sabato, a partire dal 21 Aprile dalle ore 9,30 alle 11,30.



Vai al comunicato integrale