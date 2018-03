Banche: collaborazione rafforzata dopo incontro tra Governo, Abs e istituti

Collaborazione rafforzata tra Governo, Banca Centrale, Abs e i rappresentanti degli istituti di credito per risolvere le problematiche del sistema bancario e finanziario. Questa mattina l'incontro con i segretari di Stato Celli, Renzi e Podeschi per ragionare sulla situazione e sugli interventi da attuare per rendere di nuovo profittevole il comparto.



Si va verso l'istituzione di gruppi di lavoro misti che si formeranno già nei prossimi giorni per migliorare, nel breve-medio termine, strumenti come, ad esempio, i conti correnti online. Ma si parla anche di riforma del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali. Tema, questo, legato alla gestione degli NPL.



Il responsabile delle Finanze, Simone Celli, commenta definendo il confronto serio e costruttivo durante il quale sono emersi fiducia e ottimismo. I ragionamenti si allargano, poi, alle future riforme del sistema consigliate dal Fondo monetario internazionale, con gli annunciati piani di risanamento e rilancio di tutte le strutture da realizzare sotto la supervisione di Bcsm.



mt