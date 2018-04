Crediti Delta: via libera Assemblea soci Carisp a trattativa per cessione

In tarda mattinata l'assemblea dei Soci della Cassa di Risparmio ha dato l'autorizzazione a finalizzare la trattativa per la cessione dei crediti Delta, di sua pertinenza. Una decisione arrivata dopo l'approvazione della relazione in Cda e il via libera della Commissione Finanze.



Nel servizio l'intervista al Presidente di Cassa di Risparmio Fabio Zanotti