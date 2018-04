Colorificio Sammarinese cambio al vertice, Benedetta Masi nuovo Ad

Cambio al vertice del Colorificio Sammarinese: l’Amministratore Delegato Giulio Caramaschi e il Direttore delle Risorse Umane Carlo Caramaschi, ai quali l’Assemblea ha rivolto un sentito ringraziamento per l’opera svolta in tanti anni di attività, lasceranno l’Azienda il prossimo 30 aprile. Nuovo amminsitratore delegato è stata nominata Benedetta Masi. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è inoltre composto da Tito Masi, confermato Presidente, Remo Raimondi e Francesco Ugolini.



L’Assemblea ha espresso la volontà, pur in un momento di difficoltà per i mercati di riferimento e per l’intera economia del Paese, di dare nuovo impulso, anche attraverso gli investimenti necessari, alla presenza e all’attività di un’azienda storica, nata nel 1944, che negli anni ha garantito occupazione e sviluppo.